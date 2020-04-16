В мире уже 136 тыс. человек умерли от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 136 938 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 30 844 человека, в Италии — 21 645 человек, в Испании — 18 812 и Франции — 17 167 и в Великобритании — 12 868.
Всего в мире 2 063 161 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 512 032 человек.
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Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (637 716), Испания (180 659), Италия (165 155), Германия (134753), Франция (134 582), Великобритания (99 489), Китай (83 367) и Иран (76389).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.