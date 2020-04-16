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У світі вже 136 тис. людей померли від COVID-19

У світі вже 136 тис. людей померли від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 5:50 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 136 938 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 30 844 особи, Італії — 21 645 осіб, в Іспанії — 18 812 і Франції — 17 167 та у Великій Британії — 12 868.

Всього у світі 2 063 161 інфікованих. У свою чергу, одужали 512 032 людей.

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Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (637 716), Іспанія (180 659), Італія (165 155), Німеччина (134 753), Франція (134 582), Велика Британія (99 489), Китай (83 367) та Іран (76 389).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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