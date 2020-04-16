У світі вже 136 тис. людей померли від COVID-19

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 5:50 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 136 938 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).