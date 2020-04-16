У США вже майже 31 тис. людей померла від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Від коронавірусної інфекції COVID-19 за останні тижні в США померла майже 31 тис. людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.
При цьому, згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса, який робить підрахунки на основі зведень влади країни, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших офіційних джерел, в США зафіксовано майже 638 тис. випадків зараження коронавірусом, а за останню добу померло понад 2,6 тис. осіб.
“Навіть в день, коли було зареєстровано понад 2,4 тис. (вже 2,6 тис. - ред) американських смертей — найвищий на сьогоднішній день показник за один день, — лідери у Вашингтоні і по всій країні продовжують займатися питанням про те, як і коли країна може почати виходити зі стану блокади, яка завдала шкоди економіці і заподіяла шкоду мільйонам робітників”, — пише видання, вказуючи на нещодавній виступ президента США Дональда Трампа, на якому він заявив, що країна пройшла пік зараження новим коронавірусом.
Нагадаємо, у вівторок Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могли б.
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