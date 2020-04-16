WP: Трамп наполіг, щоб його ім'я вказали на чеках кризової допомоги для 70 млн американців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство фінансів США видало розпорядження, щоб ім’я американського президента Дональда Трампа було надруковано на так званих “стимулюючих чеках”, виплатах для американців, що передбачені в рамках підтримки та пом’якшення наслідків кризи, спричиненної коронавірусом. Про це пише Washington Post з посиланням на неназваних високопоставлених чиновників податкової служби, передає УНН.
“Безпрецедентне рішення, прийняте наприкінці понеділка, означає, що коли одержувачі відкриють паперові чеки на 1,2 тис. доларів, які Податкове управління США почне відправляти в найближчі дні 70 мільйонам американців, на лівій стороні платежу вони побачать напис “президент Дональд Дж. Трамп”, — пише видання.
Видання відзначило, що така поява імені президента США на платіжках від Податкового управління країни є безпрецендентим і відбувається вперше.
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Видання зазначає, що працівники держслужби, що відповідає за створення і введення в обіг подібних стимулюючих чеків працюють з дому і подібні зміни у фінансовому документі призведуть до затримки по їх виплатах.
У свою чергу, прессекретар Міністерства фінансів США, заперечує будь-яку затримку.
“Планується, що чеки будуть виписуватися вчасно і точно відповідно до плану — ніяких затримок не буде”, — сказала прес-секретар в своїй заяві, пише видання.
Слід зазначити, що в Сполучених Штатах триває передвиборчий період, в рамках якого Дональд Трамп є кандидатом на посаду президента США від республіканської партії.
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Нагадаємо, наприкінці березня Президент США Трамп підписав законопроект щодо пакету економічної допомоги у розмірі 2,2 трильйона доларів, що є найбільшим подібним пакетом заходів допомоги економіці в історії США.
Підписаний пакет екстрених заходів передбачає масштабну фінансову допомогу робітникам, безробітним, підприємствам і лікарням. Всі громадяни з річним доходом нижче 75 тисяч доларів отримають чек на 1200 доларів. Розміри і тривалість платежів по безробіттю будуть збільшені.