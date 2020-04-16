WP: Трамп наполіг, щоб його ім'я вказали на чеках кризової допомоги для 70 млн американців

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство фінансів США видало розпорядження, щоб ім’я американського президента Дональда Трампа було надруковано на так званих “стимулюючих чеках”, виплатах для американців, що передбачені в рамках підтримки та пом’якшення наслідків кризи, спричиненної коронавірусом. Про це пише Washington Post з посиланням на неназваних високопоставлених чиновників податкової служби, передає УНН.