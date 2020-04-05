Чверть малого бізнесу США може назавжди закритись в наступні два місяці - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Майже кожен четвертий малий бізнес у США може закритись впродовж наступних двох місяців, якщо криза через спалах коронавірусу триватиме. Про це свідчить дослідження Американської торгової палати та компанії MetLife, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Так, 11% респондентів — власників малих підприємств сказали, що закриються впродовж наступного місяця.
Ще 24% сказали, що вони наразі вже закрилися тимчасово. Дослідження проводили з 25 по 28 березня 2020 року.
Більшість представників малого бізнесу вважають, що прямі готівкові виплати для американців були б найбільш корисною допомогою в пакеті відновлення економіки, яку ухвалив Конгрес і підписав президент США Дональд Трамп.
Трамп у суботу у своєму Twitter-акаунті повідомив, що має намір просити Конгрес більше грошей для позик малому бізнесу, який переживає труднощі, якщо вичерпаються кошти у пакеті стимулів.
“Я негайно попрошу Конгрес надати більше грошей, щоб підтримати малий бізнес за програмою захисту доходів, якщо вже виділені кошти закінчаться”, — написав президент Трамп.
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Зазначається, що за програмою фіксальних стимулів станом на вечір п’ятниці американські компанії-позичальники взяли 17 тисяч позик у сумі 5,4 мільярда доларів, — повідомляє представниця Адміністрації малого бізнесу США.
Нагадаємо, Трамп підписав пакет економічної допомоги на понад 2 трлн доларів.