Четверть малого бизнеса США может навсегда закрыться в следующие два месяца - исследование

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Почти каждый четвертый малый бизнес в США может закрыться в течение следующих двух месяцев, если кризис из-за вспышки коронавируса будет продолжаться. Об этом свидетельствует исследование Американской торговой палаты и компании MetLife, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.