Четверть малого бизнеса США может навсегда закрыться в следующие два месяца - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Почти каждый четвертый малый бизнес в США может закрыться в течение следующих двух месяцев, если кризис из-за вспышки коронавируса будет продолжаться. Об этом свидетельствует исследование Американской торговой палаты и компании MetLife, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Так, 11% респондентов — владельцев малых предприятий сказали, что закроются в течение следующего месяца.
Еще 24% сказали, что они сейчас уже закрылись временно. Исследования проводились с 25 по 28 марта 2020 года.
Большинство представителей малого бизнеса считают, что прямые наличные выплаты для американцев были бы наиболее полезной помощью в пакете обновления экономики, которую принял Конгресс и подписал президент США Дональд Трамп.
Трамп в субботу в своем Twitter-аккаунте сообщил, что намерен просить у Конгресса больше денег для займов малому бизнесу, который переживает трудности, если иссякнут средства в пакете стимулов.
“Я немедленно попрошу Конгресс выделить больше денег, чтобы поддержать малый бизнес по программе защиты доходов, если уже выделены средства закончатся”, — написал президент Трамп.
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Отмечается, что по программе фиксальных стимулов по состоянию на вечер пятницы американские компании-заемщики взяли 17 тыс. займов в сумме 5,4 миллиарда долларов, — сообщает представитель Администрации малого бизнеса США.
Напомним, Трамп подписал пакет экономической помощи более чем 2 трлн долларов.