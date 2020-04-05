Четверть малого бизнеса США может навсегда закрыться в следующие два месяца - исследование

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57463 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66940 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79262 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102381 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84110 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102419 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105771 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130853 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Четверть малого бизнеса США может навсегда закрыться в следующие два месяца - исследование

Четверть малого бизнеса США может навсегда закрыться в следующие два месяца - исследование

Киев  •  УНН

 • 20043 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Почти каждый четвертый малый бизнес в США может закрыться в течение следующих двух месяцев, если кризис из-за вспышки коронавируса будет продолжаться. Об этом свидетельствует исследование Американской торговой палаты и компании MetLife, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Так, 11% респондентов — владельцев малых предприятий сказали, что закроются в течение следующего месяца.

Еще 24% сказали, что они сейчас уже закрылись временно. Исследования проводились с 25 по 28 марта 2020 года.

Большинство представителей малого бизнеса считают, что прямые наличные выплаты для американцев были бы наиболее полезной помощью в пакете обновления экономики, которую принял Конгресс и подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп в субботу в своем Twitter-аккаунте сообщил, что намерен просить у Конгресса больше денег для займов малому бизнесу, который переживает трудности, если иссякнут средства в пакете стимулов.

“Я немедленно попрошу Конгресс выделить больше денег, чтобы поддержать малый бизнес по программе защиты доходов, если уже выделены средства закончатся”, — написал президент Трамп.

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Отмечается, что по программе фиксальных стимулов по состоянию на вечер пятницы американские компании-заемщики взяли 17 тыс. займов в сумме 5,4 миллиарда долларов, — сообщает представитель Администрации малого бизнеса США.

Напомним, Трамп подписал пакет экономической помощи более чем 2 трлн долларов.

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