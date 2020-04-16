Трамп: США пройшли пік зараження новим коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сполучені Штати на загальнонаціональному рівні пройшли пік за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив в середу президент США Дональд Трамп на брифінгу для журналістів у Білому домі, передає УНН.
“Хоча ми повинні залишатися пильними, ясно, що наша рішуча стратегія працює і дуже добре працює. Число нових випадків зараження знижується в нью-йоркській міській агломерації, кількість випадків в міських агломераціях Детройта і Денвера залишається на одному рівні, а в Вашингтоні, Балтіморі, Філадельфії і Сент-Луїсі видно суттєві ознаки прогресу, кількість нових випадків в Х’юстоні і Новому Орлеані знижується”, — сказав він. “Боротьба (з COVID-19) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік по нових випадків (інфікування)”, — підкреслив американський президент.
“Сподіваюся, що така (тенденція) продовжиться, і ми будемо далі домагатися великого успіху”, — додав Трамп.
Адміністрація США має намір 16 квітня оприлюднити рекомендації для влади штатів щодо зняття санітарних обмежень, введених в зв’язку з коронавірусом, пік поширення якого пройдений, повідомив Трамп.
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“Це ... (дозволяє нам) завершити рекомендації для штатів, щоб знову відкрити країну, ми оголосимо, ми будемо говорити про це завтра, завтра (16 квітня) у нас буде прес-конференція ... ми оголосимо рекомендації”, — сказав Трамп.
Згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса, який робить підрахунки на основі зведень влади країни, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших офіційних джерел, в США зафіксовано понад 632 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 27 тис. осіб.
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