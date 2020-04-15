Коронавірус: в США за добу від COVID-19 померло понад 2,2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вперше за час поширення епідемії в США за добу в країні померло понад 2,2 тис. осіб - 2228. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, складає в Сполучених Штатах 25 992. Загальна кількість інфікованих перевалила за 600 тис - 608 458, а кількість тих, хто одужав складає 48 224.
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.