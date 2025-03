Гейтс розкритикував рішення Трампа припинити фінансування ВООЗ

"Зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я під час світової кризи в галузі охорони здоров'я так само небезпечно, як це і звучить. Її робота уповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде зупинена, ніяка інша організація не зможе замінити її", - заявив мільярдер.

На його думку, сьогодні світ потребує ВООЗ більше, ніж будь-коли.

Як повідомлялося в УНН, під час пресконференції у Білому домі у вівторок, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до тих пір, поки у Вашингтоні не з'ясують, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Глава держави зазначив, що це рішення було прийнято на тлі того, що ВООЗ "не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність".

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

