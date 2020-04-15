Гейтс розкритикував рішення Трампа припинити фінансування ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав "небезпечною затією" припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) - рішення, про яке напередодні заявив президент США Дональд Трамп. Свою думку Гейтс озвучив у Twitter, передає УНН.
"Зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я під час світової кризи в галузі охорони здоров'я так само небезпечно, як це і звучить. Її робота уповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде зупинена, ніяка інша організація не зможе замінити її", - заявив мільярдер.
На його думку, сьогодні світ потребує ВООЗ більше, ніж будь-коли.
Як повідомлялося в УНН, під час пресконференції у Білому домі у вівторок, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до тих пір, поки у Вашингтоні не з'ясують, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.
Глава держави зазначив, що це рішення було прийнято на тлі того, що ВООЗ "не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність".
Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.— Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020