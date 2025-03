Гейтс раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

"Остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса в области здравоохранения так же опасно, как это и звучит. Ее работа замедляет распространение COVID-19, и если эта работа будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить ее", - заявил миллиардер.

По его мнению, сегодня мир нуждается в ВОЗ больше, чем когда-либо.

Как сообщалось в УНН, во время пресс-конференции в Белом доме во вторник, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не выяснят, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава государства отметил, что это решение было принято на фоне того, что ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

