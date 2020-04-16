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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40303 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Трамп: США прошли пик заражения новым коронавирусом

Трамп: США прошли пик заражения новым коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13709 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме, передает УНН.

“Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видно существенные признаки прогресса, количество новых случаев в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается”, — сказал он. “Борьба (с COVID-19) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям (инфицирования)”, — подчеркнул американский президент.

“Надеюсь, что такая (тенденция) продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха”, — добавил Трамп.

Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для власти штатов по снятию санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пик распространения которого пройден, сообщил Трамп.

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“Это ... (позволяет нам) завершить рекомендации для штатов, чтобы снова открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра, завтра (16 апреля) у нас будет пресс-конференция ... мы объявим рекомендации”, — сказал Трамп.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений власти страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 27 тыс. человек.

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