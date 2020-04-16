В США от COVID-19 умерла почти 31 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46730 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55414 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69499 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98656 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79172 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101786 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105569 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130703 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
В США от COVID-19 умерла почти 31 тыс. человек

В США от COVID-19 умерла почти 31 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13967 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. От коронавирусной инфекции COVID-19 за последние недели в США умерли почти 31 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

При этом, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений власти страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано почти 638 тыс. случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки умерло более 2,6 тыс. человек.

“Даже в день, когда было зарегистрировано более 2,4 тыс. (уже 2,6 тыс. — ред) американских смертей — самый высокий на сегодняшний день показатель за один день — лидеры в Вашингтоне и по всей стране продолжают заниматься вопросом о том, как и когда страна может начать выходить из состояния блокады, которая нанесла ущерб экономике и причинила ущерб миллионам рабочих”, — пишет издание, указывая на недавнее выступление президента США Дональда Трампа, на котором он заявил, что страна прошла пик заражения новым коронавирусом.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ “до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса”. По его словам, из-за неверныъ оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WP: Трамп настоял, чтобы его имя указали на чеках кризисной помощи для 70 млн американцев

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