В США от COVID-19 умерла почти 31 тыс. человек

При этом, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений власти страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано почти 638 тыс. случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки умерло более 2,6 тыс. человек.

“Даже в день, когда было зарегистрировано более 2,4 тыс. (уже 2,6 тыс. — ред) американских смертей — самый высокий на сегодняшний день показатель за один день — лидеры в Вашингтоне и по всей стране продолжают заниматься вопросом о том, как и когда страна может начать выходить из состояния блокады, которая нанесла ущерб экономике и причинила ущерб миллионам рабочих”, — пишет издание, указывая на недавнее выступление президента США Дональда Трампа, на котором он заявил, что страна прошла пик заражения новым коронавирусом.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ “до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса”. По его словам, из-за неверныъ оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.

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