Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), до тих пір, поки у Вашингтоні не з'ясують, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, передає УНН із посиланням на Reuters.