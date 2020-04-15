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Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), до тих пір, поки у Вашингтоні не з'ясують, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, передає УНН із посиланням на Reuters.

За його словами, він дав відповідне розпорядження своїй адміністрації провести розслідування. Глава держави зазначив, що це рішення було прийнято на тлі того, що ВООЗ “не впоралася зі своїм основним обов’язком і повинна нести відповідальність”.

На думку Трампа, дії організації сприяли “дезінформації” Китаю про коронавірусну інфекцію COVID-19, що, найімовірніше, призвело до більш масштабної спалаху, ніж могло б бути інакше.

Як зазначив Трамп, американські платники податків щороку вносили до бюджету ВООЗ від 400 до 500 млн доларів, у той час як Китай платив 40 млн доларів.

“США як головний спонсор організації повинні наполягти на тому, щоб ВООЗ зазнала всю відповідальність”, — підкреслив він.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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