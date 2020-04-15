Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не выяснят, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Reuters.