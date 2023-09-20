В мире и в Украине отмечают День мира: способен ли мир объединиться вокруг Украины, чтобы остановить российскую угрозу

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня, 21 сентября, отмечаются Международный день мира и День мира в Украине. Событие – не пустой звук для нашей страны, которая уже более полутора лет забыла о мирной жизни, ведь противостоит полномасштабной российской агрессии, пишет УНН.

История события

Организованное общественное движение за мир началось в 1815 году в США. В 1843 году в Лондоне состоялся первый Международный конгресс мира.

К 1914 году в всем мире насчитывалось около 160 различных организаций, которые ставили себе за цель борьбу за мир. Однако, все они не смогли предотвратить начало Первой мировой войны.

После ее завершения была создана Лига Наций — организация, которая должна была стать международным арбитром в разрешении политических споров между государствами. 60 стран подписали пакт Бриана-Келлога, который отвергал войну, как способ разрешения споров между государствами.

Однако, Лига Наций не справилась с поставленными задачами, и с началом Второй мировой войны, фактически, перестала существовать.

В 1945 году на смену Лиге Наций пришла ООН. Противостояние между США и СССР очень быстро привело к “Холодной войне”. Одновременно чуть ли не каждый год между различными государствами возникали военные конфликты. Во время Карибского кризиса мир оказался на пороге ядерной войны.

Тем временем в мире все большую популярность приобретали антивоенные движения. Особенно мощным антивоенное движение было в США во время Вьетнамской войны.

В 1981 году по инициативе ООН был введен Международный день мира, который с 2001 года ежегодно отмечается 21 сентября. С следующего года День мира официально начали отмечать и в Украине.

Бездействие ООН, украинская “формула мира”

Вторжение России в Украину является самой масштабной войной с времен Второй мировой. К сожалению, ООН сейчас повторяет судьбу Лиги Наций, ведь так же не может объединить’мир в противодействии вероломному агрессору.

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Действенная реформа ООН и установление справедливого мира именно на условиях Украины — станут залогом того, что подобные войны в будущем не повторятся.

На этом акцентирует Президент Украины Владимир Зеленский, который в США принял участие в заседании Генассамблеи ООН и выступил на заседании Совбеза.

В частности, Зеленский заявил, что ключевым условием прекращения войны в Украине должен стать вывод всех российских войск и военных формирований, а также наёмников и квазивоенных формирований с всей территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Украина должна вернуть эффективный контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Также, по словам Зеленского, ООН оказалась в тупике в отношении агрессий, а человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций.

По его мнению, многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом. В связи с этим ключевой реформой должно стать ограничение или отмена права вето постоянных членов Совета Безопасности, и это в первую очередь касается России. Это станет тем, что “вернет силу Устава ООН и вето станет служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной”.

Также должен появиться механизм превентивных санкций против потенциального агрессора. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Напомним

Байден объяснил с трибуны ООН, почему нужно защитить Украину.

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