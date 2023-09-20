У світі та в Україні відзначають День миру: чи здатен світ об’єднатися довкола України, щоб зупинити російську загрозу

Історія події

Організований громадський рух за мир почався в 1815 році в США. У 1843 році в Лондоні відбувся перший Міжнародний конгрес миру.

До 1914 році у всьому світі налічувалося близько 160 різноманітних організацій, які ставили собі за мету боротьбу за мир. Однак, всі вони не змогли запобігти початку Першої світової війни.

Після її завершення була створена Ліга Націй — організація, яка мала стати міжнародним арбітром у вирішенні політичних суперечок між державами. 60 країн підписали пакт Бріана-Келлога, який відкидав війну, як спосіб вирішення суперечок між державами.

Однак, Ліга Націй не впоралася із поставленими завданнями, і з початком Другої світової війни, фактично, перестала існувати.

У 1945 році на зміну Лізі Націй прийшла ООН. Протистояння між США та срср дуже швидко призвело до “Холодної війни”. Одночасно ледь не кожного року між різними державами виникали військові конфлікти. Під час Карибської кризи світ опинився на порозі ядерної війни.

Тим часом у світі все більшої популярності набували антивоєнні рухи. Особливо потужним антивоєнний рух був у США під час В’єтнамської війни.

У 1981 році за ініціативи ООН був запроваджений Міжнародний день миру, який з 2001 року щорічно відзначається 21 вересня. З наступного року День миру офіційно почали відзначати і в Україні.

Бездіяльність ООН, українська “формула миру”

Вторгнення росію в Україну є наймасштабнішою війною з часів Другої світової. На жаль, ООН нині повторює долю Ліги Націй, адже так само неспроможна об’єднати світ у протидії віроломному агресору.

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Дієва реформа ООН та встановлення справедливого миру саме на умовах України — стануть запорукою того, що подібні війни в майбутньому не повторяться.

На цьому наголошує Президент України Володимир Зеленський, який у США взяв участь у засіданні Генасамблеї ООН та виступив на засіданні Радбезу.

Зокрема, Зеленський заявив, що ключовою умовою припинення війни в Україні має стати виведення всіх російських військ і військових формувань, а також найманців і квазівійськових формувань з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Україна має повернути ефективний контроль над усім державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Також, за словами Зеленського, ООН опинилася у глухому куті щодо агресій, а людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй.

На його думку, багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом. У звʼязку з цим ключовою реформою має стати обмеження або скасування права вето постійних членів Ради Безпеки, і це в першу чергу стосується росії. Це стане тим, що “поверне силу Статуту ООН і вето стане слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною”.

Також має з’явитися механізм превентивних санкцій проти потенційного агресора. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

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