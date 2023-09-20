ООН у глухому куті щодо агресій - Зеленський

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“Від старту повномасштабної агресії, розпочатої державою, яка досі чомусь серед постійних членів Ради Безпеки ООН, минуло вже 574 доби болю, втрат і боротьби. росія вбила щонайменше десятки тисяч наших людей і зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім”, - сказав Зеленський.

Він додав що світова більшість визнає, що росія чинить злочинну агресію проти України. Ця агресія має на меті захоплення території та ресурсів України, а також підрив міжнародного права.

“Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – росією – на шкоду всім іншим членам ООН”, - зазначив Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. У звʼязку з цим ключовою реформою має стати обмеження або скасування права вето постійних членів Ради Безпеки. Президент зазначив, що це стане тим, що поверне силу Статуту ООН і вето стане слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною.

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“Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами”, - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що Рада Безпеки ООН має бути реформована, щоб стати більш представницькою та підзвітною. Він запропонував надати постійні місця у Раді Безпеки Африканському Союзу, Азії, Німеччині, Латинській Америці та державам Тихого океану.

“Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави – члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації. Третій крок. Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії”, - заявив Зеленський.

Доповнення

Також Володимир Зеленський у своїй промові до Ради Безпеки ООН заявив, що українські солдати своїми життями зупиняють російську агресію та захищають принципи Статуту ООН. Він також наголосив, що для відновлення міцної архітектури безпеки необхідно виконати два конкретні пункти:

Повне виведення всіх російських військ і військових формувань з усієї суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Зеленський зазначив, що ці пункти є необхідними для досягнення справедливого та стійкого миру. Він також закликав до реформи інституцій ООН, щоб гарантувати, що такі війни, як російсько-українська, більше ніколи не повторяться.

Нагадємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити росію з Ради безпеки Організації об'єднаних націй.