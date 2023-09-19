Зеленський закликав виключити росію з Радбезу ООН

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Як зазначив Зеленський, росія продовжує бути при владі, незважаючи на загарбницьку війну проти його країни.

У міжнародному співтоваристві "все ще є - на жаль, але все ще є - місце для російських терористів", заявив він перед початком Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє інформаційне агентство AP.

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Очікувалося, що міністр закордонних справ росії сергій лавров також виступить з промовою. На питання, чи залишиться він слухати, Зеленський відповів: "Я не знаю, як це буде, я дійсно не знаю".

Нагадаємо

Це буде перший раз, коли Зеленський особисто з'явиться на Генеральній Асамблеї ООН з моменту нападу росії на Україну. На початку загальних дебатів також виступлять президент США Джо Байден, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та канцлер Німеччини Олаф Шольц.