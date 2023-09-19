Зеленский призвал исключить россию из Совбеза ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить россию из Совета безопасности Организации объединенных наций, сообщает Tagesschau, пишет УНН.
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Как отметил Зеленский, россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну против его страны.
В международном сообществе "все еще есть - к сожалению, но все еще есть - место для российских террористов", заявил он перед началом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает информационное агентство AP.
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Ожидалось, что министр иностранных дел россии сергей лавров также выступит с речью. На вопрос, останется ли он слушать, Зеленский ответил: "Я не знаю, как это будет, я действительно не знаю".
Напомним
Это будет первый раз, когда Зеленский лично появится на Генеральной Ассамблее ООН с момента нападения россии на Украину. В начале общих дебатов также выступят президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и канцлер Германии Олаф Шольц.