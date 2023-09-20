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ООН в тупике относительно агрессий - Зеленский

ООН в тупике относительно агрессий - Зеленский

Киев • УНН

 • 245957 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН не может защитить суверенные границы наций из-за права вето постоянных членов Совбеза. Он также призвал к реформе ООН, чтобы она стала более представительной и подотчетной. Он предложил предоставить постоянные места в Совете Безопасности Африканскому Союзу, Азии, Германии, Латинской Америке и государствам Тихого океана, передает УНН.

Цитата

“От старта полномасштабной агрессии, начатой государством, которое до сих пор почему-то среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, прошло уже 574 суток боли, потерь и борьбы. россия убила по меньшей мере десятки тысяч наших людей и сделала миллионы беженцами, разрушив их дом”, - сказал Зеленский.

Он добавил, что мировое большинство признает, что россия совершает преступную агрессию против Украины. Эта агрессия имеет целью захват территории и ресурсов Украины, а также подрыв международного права.

“Должны признать: Организация в тупике в отношении агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы Украина не имела предложений именно по решениям. Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет россия. Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких и которое используется одним – россией – в ущерб всем остальным членам ООН”, - отметил Зеленский.

Детали

Он отметил, что многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. В связи с этим ключевой реформой должно стать ограничение или отмена права вето постоянных членов Совета Безопасности. Президент отметил, что это станет тем, что вернет силу Устава ООН и вето станет служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной.

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“Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами”, - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, чтобы стать более представительным и подотчетным. Он предложил предоставить постоянные места в Совете Безопасности Африканскому Союзу, Азии, Германии, Латинской Америке и государствам Тихого океана.

“Необходимо расширение участия и доступа к работе Совета Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной Ассамблеи, которые не признаны агрессорами. И в то же время любое участие любого государства – члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такое государство в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации. Третий шаг. Нужна система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Среди прочего – мощные санкции против агрессора. Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии”, - заявил Зеленский.

Дополнение

Также Владимир Зеленский в своей речи в Совете Безопасности ООН заявил, что украинские солдаты своими жизнями останавливают российскую агрессию и защищают принципы Устава ООН. Он также отметил, что для восстановления прочной архитектуры безопасности необходимо выполнить два конкретных пункта:

Полный вывод всех российских войск и военных формирований со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Зеленский отметил, что эти пункты необходимы для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также призвал к реформе институтов ООН, чтобы гарантировать, что такие войны, как российско-украинская, больше никогда не повторятся.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить россию из Совета безопасности Организации объединенных наций. 

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