Зеленський зустрівся з Генсеком ООН: обговорили поновлення зернової угоди

Деталі

Зазначається, що Зеленський подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Також президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Також глава держави привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

Нагадаємо

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної асамблеї, що наразі проходить у Нью-Йорку, зауважив, що війна в Україні має наслідки далеко за її межами. Зокрема відображаючись на продовольчій безпеці світу. Мова йде не тільки про український продукт, а й про російське продовольство і добрива.