Генсек ООН на відкритті Генасамблеї: "світ гостро потребує російського продовольства і добрив"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної асамблеї, що наразі проходить у Нью-Йорку, зауважив, що війна в Україні має наслідки далеко за її межами. Зокрема відображаючись на продовольчій безпеці світу. Мова йде не тільки про український продукт, а й про російське продовольство і добрива, передає УНН.
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Гутерреш зауважив, що війна в Україні породила безліч жахів. Гинуть люди, порушуються права людини. Але вона має наслідки і за межами України.
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"Ми повинні використовувати всі можливості, щоб полегшити страждання цивільного населення як в Україні, так і за її межами. Чорноморська ініціатива була однією з таких можливостей. Світ гостро потребує українського продовольства, а також російського продовольства і добрив. Для стабілізації ринків і забезпечення продовольчої безпеки. І я не полишу зусиль, щоб домогтися цієї мети", - сказав Генсек ООН.
І додав, що зусилля в боротьбі за мир не повинні послабитися.
"Справедливий мир, відповідно до статуту ООН і міжнародного права", - зазначив він.
Доповнення
У Нью-Йорку відкрилася Генеральна асамблея ООН, на яку з'їхалися глави держав і урядів з усього світу. 19 вересня - перший день цього форуму. Головна тема для більшості учасників - війна в Україні. У програму першого дня роботи Генасамблеї ООН було включено виступи президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського. Крім нього, були заплановані виступи лідерів Бразилії, Туреччини, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Португалії, Куби, Катару, Узбекистану і Туркменії.