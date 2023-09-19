Генсек ООН на відкритті Генасамблеї: "світ гостро потребує російського продовольства і добрив"

Деталі

Гутерреш зауважив, що війна в Україні породила безліч жахів. Гинуть люди, порушуються права людини. Але вона має наслідки і за межами України.

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"Ми повинні використовувати всі можливості, щоб полегшити страждання цивільного населення як в Україні, так і за її межами. Чорноморська ініціатива була однією з таких можливостей. Світ гостро потребує українського продовольства, а також російського продовольства і добрив. Для стабілізації ринків і забезпечення продовольчої безпеки. І я не полишу зусиль, щоб домогтися цієї мети", - сказав Генсек ООН.

І додав, що зусилля в боротьбі за мир не повинні послабитися.

"Справедливий мир, відповідно до статуту ООН і міжнародного права", - зазначив він.

Доповнення

У Нью-Йорку відкрилася Генеральна асамблея ООН, на яку з'їхалися глави держав і урядів з усього світу. 19 вересня - перший день цього форуму. Головна тема для більшості учасників - війна в Україні. У програму першого дня роботи Генасамблеї ООН було включено виступи президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського. Крім нього, були заплановані виступи лідерів Бразилії, Туреччини, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Португалії, Куби, Катару, Узбекистану і Туркменії.