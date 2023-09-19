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Генсек ООН на открытии Генассамблеи: "мир остро нуждается в российском продовольствии и удобрениях"

Киев • УНН

 • 1887065 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, отметил, что война в Украине имеет последствия далеко за ее пределами. В частности отражаясь на продовольственной безопасности мира. Речь идет не только об украинском продукте, но и о российском продовольствии и удобрениях, передает УНН

Детали

Гутерреш заметил, что война в Украине породила множество ужасов. Гибнут люди, нарушаются права человека. Но она имеет последствия и за пределами Украины.

Цитата

"Мы должны использовать все возможности, чтобы облегчить страдания гражданского населения как в Украине, так и за ее пределами. Черноморская инициатива была одной из таких возможностей. Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях. Для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности. И я не оставлю усилий, чтобы добиться этой цели", - сказал Генсек ООН.

И добавил, что усилия в борьбе за мир не должны ослабнуть.

"Справедливый мир, в соответствии с уставом ООН и международным правом", - отметил он. 

Дополнение

В Нью-Йорке открылась Генеральная ассамблея ООН, на которую съехались главы государств и правительств со всего мира. 19 сентября - первый день этого форума. Главная тема для большинства участников - война в Украине. В программу первого дня работы Генассамблеи ООН были включены выступления президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Кроме него, были запланированы выступления лидеров Бразилии, Турции, Польши, Венгрии, Швейцарии, Португалии, Кубы, Катара, Узбекистана и Туркмении.

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