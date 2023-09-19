Глави МЗС "Великої сімки" заявили про підтримку України та необхідність реформування Радбезу ООН

Деталі

У сьогоднішній зустрічі в Нью-Йорку взяли участь міністри закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади та Верховний представник Європейського Союзу. Вони підтвердили свою “міцну єдність у протидії загрозам міжнародному миру і безпеці”.

На зустрічі йшлося про ситуацію в Україні. Міністри закордонних справ “Великої сімки” узгодили координацію своїх відповідей на агресію росії проти України. Члени G7 вкотре підтвердили свою готовність підтримувати Україну стільки, скільки їй буде потрібно, і засудили агресію росії проти України.

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“Невибіркові та навмисні напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами. росія повинна вивести свої війська і військову техніку з міжнародно визнаної території України негайно, повністю і беззастережно”, - йдеться у повідомленні.

Члени G7 підтвердили свої зобов'язання щодо надання безпекової, фінансової, гуманітарної, відновлювальної допомоги. Як повідомляється, держави продовжуватимуть допомагати відновленню цивільної та критично важливої інфраструктури України, а також підтримувати її внутрішні зусилля з реформування, особливо у сферах боротьби з корупцією, правосуддя та просування.

Доповнення

Дипломати зобов'язалися співпрацювати з усіма державами-членами ООН з метою посилення ролі Організації. Вони також підтвердили свою прихильність реформі Ради Безпеки ООН (РБ ООН).

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