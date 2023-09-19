Глави МЗС "Великої сімки" заявили про підтримку України та необхідність реформування Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністри закордонних справ "Великої сімки" та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель провели зустріч 18 вересня у Нью-Йорку перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє УНН із посиланням на МЗС Японії.
Деталі
У сьогоднішній зустрічі в Нью-Йорку взяли участь міністри закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади та Верховний представник Європейського Союзу. Вони підтвердили свою “міцну єдність у протидії загрозам міжнародному миру і безпеці”.
На зустрічі йшлося про ситуацію в Україні. Міністри закордонних справ “Великої сімки” узгодили координацію своїх відповідей на агресію росії проти України. Члени G7 вкотре підтвердили свою готовність підтримувати Україну стільки, скільки їй буде потрібно, і засудили агресію росії проти України.
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“Невибіркові та навмисні напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами. росія повинна вивести свої війська і військову техніку з міжнародно визнаної території України негайно, повністю і беззастережно”, - йдеться у повідомленні.
Члени G7 підтвердили свої зобов'язання щодо надання безпекової, фінансової, гуманітарної, відновлювальної допомоги. Як повідомляється, держави продовжуватимуть допомагати відновленню цивільної та критично важливої інфраструктури України, а також підтримувати її внутрішні зусилля з реформування, особливо у сферах боротьби з корупцією, правосуддя та просування.
Доповнення
Дипломати зобов'язалися співпрацювати з усіма державами-членами ООН з метою посилення ролі Організації. Вони також підтвердили свою прихильність реформі Ради Безпеки ООН (РБ ООН).
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