Боррель підтвердив, що очільники МЗС ЄС проведуть засідання в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що Рада міністрів закордонних справ блоку проведе виїзне засідання у Києві, щоб ознайомитись із ситуацією в Україні на місці. Про це він сказав на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі очільників МЗС ЄС, передає УНН.
Деталі
Він зауважив, що під час зустрічі учасники присвятили дискусію безпеці в обговоренні двосторонніх відносин з Україною. Зокрема, на Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який головний дипломат Євросоюзу запропонував на розгляд міністрів під час неформальної зустрічі Ради ЄС із закордонних справ у Толедо.
Цитата
"Ми будемо далі це обговорювати. І я буду обговорювати це з нашими українськими партнерами. Я можу повідомити, що найближчим часом ми скликаємо зустріч міністрів закордонних справ у Києві", - зауважив Боррель, однак не назвав точну дату через питання безпеки.
Нагадаємо
Італійське національне інформагентство ANSA повідомило, що наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.