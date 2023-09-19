Боррель підтвердив, що очільники МЗС ЄС проведуть засідання в Києві

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Він зауважив, що під час зустрічі учасники присвятили дискусію безпеці в обговоренні двосторонніх відносин з Україною. Зокрема, на Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який головний дипломат Євросоюзу запропонував на розгляд міністрів під час неформальної зустрічі Ради ЄС із закордонних справ у Толедо.

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"Ми будемо далі це обговорювати. І я буду обговорювати це з нашими українськими партнерами. Я можу повідомити, що найближчим часом ми скликаємо зустріч міністрів закордонних справ у Києві", - зауважив Боррель, однак не назвав точну дату через питання безпеки.

Нагадаємо

Італійське національне інформагентство ANSA повідомило, що наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.