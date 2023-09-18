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Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС можливо пройде у Києві - ЗМІ

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС можливо пройде у Києві - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня, пише з посиланням на власні джерела італійське національне інформаційне агентство ANSA, передає УНН.

Деталі

Італійське національне інформаційне агентство ANSA, зазначає, що одразу із трьох різних власних джерел йому стало відомо "27 європейських міністрів зустрінуться в українській столиці на початку жовтня".

За словами джерел, мета зустрічі - продовжити шлях "політичної інтеграції", продемонструвати підтримку ЄС на критичному етапі для України, яка бореться на фронті контрнаступу, а також підбити підсумки низки важливих справ, таких як збільшення військової допомоги і подальше посилення санкцій, зокрема, щодо їх обходу росією, особливо у високотехнологічному секторі.

Доповнення

Неформальну зустріч під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, що проходило в Толедо наприкінці серпня, глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба назвав змістовною, та такою що обіцяє багато важливих рішень. Тоді головний дипломат України висловив думку, що можна "говорити про дипломатичний контрнаступ, який ми продовжуємо. Тому що є енергія, є воля, є розуміння того, що і як потрібно робити серед міністрів ЄС". 

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