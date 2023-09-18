Встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС возможно пройдет в Киеве - СМИ

Детали

Итальянское национальное информационное агентство ANSA, отмечает, что сразу из трех различных собственных источников ему стало известно "27 европейских министров встретятся в украинской столице в начале октября".

По словам источников, цель встречи - продолжить путь "политической интеграции", продемонстрировать поддержку ЕС на критическом этапе для Украины, которая борется на фронте контрнаступления, а также подвести итоги ряда важных дел, таких как увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, в частности, в отношении их обхода россией, особенно в высокотехнологичном секторе.

Дополнение

Неформальную встречу во время заседания Совета ЕС по иностранным делам, проходившего в Толедо в конце августа, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеб назвал содержательной и обещающей много важных решений. Тогда главный дипломат Украины высказал мнение, что можно "говорить о дипломатическом контрнаступлении, которое мы продолжаем. Потому что есть энергия, есть воля, есть понимание того, что и как нужно делать среди министров ЕС".

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