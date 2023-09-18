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Встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС возможно пройдет в Киеве - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам, вероятнее всего, состоится в Киеве в начале октября, пишет со ссылкой на собственные источники итальянское национальное информационное агентство ANSA, передает УНН.

Детали

Итальянское национальное информационное агентство ANSA, отмечает, что сразу из трех различных собственных источников ему стало известно "27 европейских министров встретятся в украинской столице в начале октября".

По словам источников, цель встречи - продолжить путь "политической интеграции", продемонстрировать поддержку ЕС на критическом этапе для Украины, которая борется на фронте контрнаступления, а также подвести итоги ряда важных дел, таких как увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, в частности, в отношении их обхода россией, особенно в высокотехнологичном секторе.

Дополнение

Неформальную встречу во время заседания Совета ЕС по иностранным делам, проходившего в Толедо в конце августа, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеб назвал содержательной и обещающей много важных решений. Тогда главный дипломат Украины высказал мнение, что можно "говорить о дипломатическом контрнаступлении, которое мы продолжаем. Потому что есть энергия, есть воля, есть понимание того, что и как нужно делать среди министров ЕС". 

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