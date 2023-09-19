Главы МИД "Большой семерки" заявили о поддержке Украины и необходимости реформирования Совбеза ООН

ukru
Эксклюзив
13:47 • 851 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 3895 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 8906 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 25519 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 101248 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 124817 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 153761 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 186693 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136853 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127090 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 115573 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 42640 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107404 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 69742 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 37306 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 153761 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 186693 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 130870 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 137720 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 174666 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 21927 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107404 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151352 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158469 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162567 просмотра
Актуальное
Главы МИД "Большой семерки" заявили о поддержке Украины и необходимости реформирования Совбеза ООН

Главы МИД "Большой семерки" заявили о поддержке Украины и необходимости реформирования Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 196029 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министры иностранных дел "Большой семерки" и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провели встречу 18 сентября в Нью-Йорке перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНН со ссылкой на МИД Японии.

Детали

В сегодняшней встрече в Нью-Йорке приняли участие министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады и Верховный представитель Европейского Союза. Они подтвердили свое “прочное единство в противодействии угрозам международному миру и безопасности”.

На встрече речь шла о ситуации в Украине. Министры иностранных дел “Большой семерки” согласовали координацию своих ответов на агрессию россии против Украины. Члены G7 в очередной раз подтвердили свою готовность поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, и осудили агрессию россии против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС проведут заседание в Киеве

Цитата

“Неизбирательные и преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями. россия должна вывести свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины немедленно, полностью и безоговорочно”, - говорится в сообщении.

Члены G7 подтвердили свои обязательства по предоставлению безопасности, финансовой, гуманитарной, восстановительной помощи. Как сообщается, государства будут продолжать помогать восстановлению гражданской и критически важной инфраструктуры Украины, а также поддерживать ее внутренние усилия по реформированию, особенно в сферах борьбы с коррупцией, правосудия и продвижения.

Дополнение

Дипломаты обязались сотрудничать со всеми государствами-членами ООН с целью усиления роли Организации. Они также подтвердили свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участие Зеленского, чего ожидать Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы