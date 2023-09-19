Байден пояснив із трибуни ООН, чому потрібно захистити Україну

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«Ми найактивнішим чином підтримуємо Україну в тому, що стосується дипломатичного врегулювання цієї кризи, для забезпечення міцного миру. Але тільки на росії лежить відповідальність за цю війну, тільки у росії є можливість негайно припинити цю війну, і тільки росія стоїть на шляху до миру», - сказав Байден.

Додамо

Він зазначив, що росія вважає, що світ втомиться і дозволить захопити Україну без якихось наслідків.

«Але давайте задамося питанням. Якщо ми відмовимося від основних принципів ООН на догоду агресору, то чи може кожен член цієї Асамблеї почуватися впевненим, що його захистять: якщо Україна впаде, то буде забезпечено незалежність кожного з вас, і відповідь, як я думаю, буде такою: необхідно боротися з такими діями росії сьогодні, щоб не було ніяких агресорів завтра. Ось чому США спільно з партнерами і союзниками по всьому світу стоять на боці України», - заявив Байден.

Доповнення

США планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні вже наступного тижня.