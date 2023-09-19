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Байден объяснил с трибуны ООН, почему нужно защитить Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что необходимо бороться с такими действиями россии, как активные боевые действия против Украины сегодня, что бы не было никаких агрессоров завтра. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы самым активным образом поддерживаем Украину в том, что касается дипломатического урегулирования этого кризиса, для обеспечения прочного мира. Но только на россии лежит ответственность за эту вону, только у россии есть возможность незамедлительно прекратить эту войну, и только россия стоит на пути к миру», - сказал Байден.

Добавим

Он отметил, что россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без каких-то последствий.

«Но давайте зададимся вопросом. Если мы откажемся от основных принципов ООН в угоду агрессора, то может ли каждый член этой Ассамблеи чувствовать уверенность, что эго защитят если Украина падет, то буде обеспечена независимость каждого из вас, и ответ как я полагаю: Нет. Необходимо бороться с такими действиями россии сегодня, что бы не было никаких агрессоров завтра. Вот почему США совместно с партнерами и союзниками по всему миру стоят на стороне Украины», - заявил Байден.

Дополнение

США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине уже на следующей неделе.

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