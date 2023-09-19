Байден объяснил с трибуны ООН, почему нужно защитить Украину

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«Мы самым активным образом поддерживаем Украину в том, что касается дипломатического урегулирования этого кризиса, для обеспечения прочного мира. Но только на россии лежит ответственность за эту вону, только у россии есть возможность незамедлительно прекратить эту войну, и только россия стоит на пути к миру», - сказал Байден.

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Он отметил, что россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без каких-то последствий.

«Но давайте зададимся вопросом. Если мы откажемся от основных принципов ООН в угоду агрессора, то может ли каждый член этой Ассамблеи чувствовать уверенность, что эго защитят если Украина падет, то буде обеспечена независимость каждого из вас, и ответ как я полагаю: Нет. Необходимо бороться с такими действиями россии сегодня, что бы не было никаких агрессоров завтра. Вот почему США совместно с партнерами и союзниками по всему миру стоят на стороне Украины», - заявил Байден.

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США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине уже на следующей неделе.