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Вето не має слугувати зброєю в руках агресора: Зеленський озвучив кроки для реформування ООН

Вето не має слугувати зброєю в руках агресора: Зеленський озвучив кроки для реформування ООН

Київ • УНН

 • 188413 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час промови до Ради Безпеки ООН запропонував реформувати ООН, щоб зробити її більш ефективною та справедливою. Він також закликав до обмеження права вето, розширення представництва в Раді Безпеки та створення системи превенції агресій, передає УНН.

Цитата

“Багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето – ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами”, - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що Рада Безпеки ООН має бути реформована, щоб стати більш представницькою та підзвітною. Він запропонував надати постійні місця у Раді Безпеки Африканському Союзу, Азії, Німеччині, Латинській Америці та державам Тихого океану.

“Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави – члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації. Третій крок. Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії”, - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Також Володимир Зеленський у своїй промові до Ради Безпеки ООН заявив, що українські солдати зараз роблять те, що Рада Безпеки має робити своїми голосуваннями. У звʼязку з цим, він запропонував план припинення війни в Україні, який включає виведення російських військ і повернення Україні контролю над її кордонами. 

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