Зеленський на засіданні Радбезу ООН представив план припинення війни в Україні

Деталі

“Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН. Наведу приклад конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки була міцною”, - сказав Зеленський.

За його словами, першою дією має стати виведення всіх російських військ і військових формувань, а також найманців і квазівійськових формувань з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

“Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій”, - заявив Зеленський.

Він зазначив, що ці пункти є необхідними для досягнення справедливого та стійкого миру. Він також закликав до реформи інституцій ООН, щоб гарантувати, що такі війни, як російсько-українська, більше ніколи не повторяться.

Нагадаємо

Також Володимир Зеленський у своїй промові на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що ООН не може захистити суверенні кордони націй через право вето постійних членів Радбезу. Він також закликав до реформи ООН, щоб вона стала більш представницькою та підзвітною. Він запропонував надати постійні місця у Раді Безпеки Африканському Союзу, Азії, Німеччині, Латинській Америці та державам Тихого океану.