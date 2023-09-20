Зеленский на заседании Совбеза ООН представил план прекращения войны в Украине

Детали

“Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. Приведу пример конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности была прочной”, - сказал Зеленский.

По его словам, первым действием должен стать вывод всех российских войск и военных формирований, а также наемников и квазивоенных формирований со всей территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

“Второе: полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий”, - заявил Зеленский.

Он отметил, что эти пункты необходимы для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также призвал к реформе институтов ООН, чтобы гарантировать, что такие войны, как российско-украинская, больше никогда не повторятся.

Напомним

Также Владимир Зеленский в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН не может защитить суверенные границы наций из-за права вето постоянных членов Совбеза. Он также призвал к реформе ООН, чтобы она стала более представительной и подотчетной. Он предложил предоставить постоянные места в Совете Безопасности Африканскому Союзу, Азии, Германии, Латинской Америке и государствам Тихого океана.