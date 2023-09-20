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Зеленский на заседании Совбеза ООН представил план прекращения войны в Украине

Зеленский на заседании Совбеза ООН представил план прекращения войны в Украине

Киев • УНН

 • 3141175 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Совете Безопасности ООН заявил, что украинские солдаты сейчас делают то, что Совет Безопасности должен делать своими голосованиями. В связи с этим, он предложил план прекращения войны в Украине, который включает вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границами, передает УНН.

Детали

“Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. Приведу пример конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности была прочной”, - сказал Зеленский.

По его словам, первым действием должен стать вывод всех российских войск и военных формирований, а также наемников и квазивоенных формирований со всей территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

“Второе: полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий”, - заявил Зеленский.

Он отметил, что эти пункты необходимы для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также призвал к реформе институтов ООН, чтобы гарантировать, что такие войны, как российско-украинская, больше никогда не повторятся.

Напомним

Также Владимир Зеленский в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН не может защитить суверенные границы наций из-за права вето постоянных членов Совбеза. Он также призвал к реформе ООН, чтобы она стала более представительной и подотчетной. Он предложил предоставить постоянные места в Совете Безопасности Африканскому Союзу, Азии, Германии, Латинской Америке и государствам Тихого океана. 

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