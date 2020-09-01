В США считают, что власти Беларуси и России должны уважать права белорусов на избрание лидеров

“Большая численность мирно протестующих белорусов ясно показывает, что власть больше не может игнорировать призыв народа к демократии, а Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо выбирать своих лидеров”, — сказала Макэнани.

По ее словам, власти США внимательно следят за развитием событий в Беларуси и поддерживают международные усилия о независимом анализе сообщений о фальсификации выборов, нарушений прав человека и подавлении мирных протестов.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что он не видит никаких намеков на военное вмешательство России в Беларусь. Биган также призвал официальный Минск принять предложение ОБСЕ о посредническом сотрудничестве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, а министерство иностранных дел двух стран в среду провело в Москве переговоры.

Как сообщал УНН, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами голосования на выборах, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Лидер Беларуси заговорил о военной угрозе для страны и привел половину армии в боевую готовность. Он также заявил, что протесты в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают. В центре Минска и в других городах продолжаются столкновения протестующих с правоохранителями и задержания участников протестов. ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосования не было ни справедливым, ни свободным.