У США вважають, що влада Білорусі та Росії повинні поважати права білорусів на обрання лідерів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150320 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104236 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97334 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105466 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125749 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137506 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221285 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216051 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186570 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176167 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50094 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47073 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153322 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28869 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45041 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150320 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153375 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277885 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301980 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45085 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28915 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47121 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50142 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126171 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У США вважають, що влада Білорусі та Росії повинні поважати права білорусів на обрання лідерів

Київ • УНН

 • 14635 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вашингтон закликав владу Білорусі прислухатись до протестувальників, а Росію — поважати право білорусів обирати власних лідерів. Про це заявила прессекретар Білого дому Кейлі Макэнані, пише “Голос Америки”, передає УНН.

У США вважають, що влада Білорусі та Росії повинні поважати права білорусів на обрання лідерів

“Велика чисельність мирно протестуючих білорусів ясно показує, що влада більше не може ігнорувати призив народу до демократії, а Росія також повинна поважати суверенітет Білорусі та право її народу вільно і справедливо вибирати своїх лідерів”, — сказала Макэнані.

За її словами, влада США уважно слідкує за розвитком подій в Білорусі та підтримує міжнародні зусилля про незалежний аналіз повідомлень про фальсифікацію виборів, порушень прав людини та придушення мирних протестів.

Раніше заступник держсекретаря США Стивен Біган заявив, що він не бачить жодних натяків на військове втручання Росії в Білорусь. Біган також призвав офіційний Мінськ прийняти пропозицію ОБСЕ про посередницьке співтовариство.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запросив президента Білорусі Олександра Лукашенко до Москви, а міністерство закордонних справ двох країн в середу провело в Москві перемовини.

Як повідомляв УНН, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами голосування на виборах, за якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Лідер Білорусі заговорив про військову загрозу для країни та привів половину армії в бойову готовність. Він також заявив, що протести у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють. У центрі Мінська та в інших містах продовжуються сутички протестувальників з правоохоронцями та затримання учасників протестів. ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81