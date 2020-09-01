У США вважають, що влада Білорусі та Росії повинні поважати права білорусів на обрання лідерів

“Велика чисельність мирно протестуючих білорусів ясно показує, що влада більше не може ігнорувати призив народу до демократії, а Росія також повинна поважати суверенітет Білорусі та право її народу вільно і справедливо вибирати своїх лідерів”, — сказала Макэнані.

За її словами, влада США уважно слідкує за розвитком подій в Білорусі та підтримує міжнародні зусилля про незалежний аналіз повідомлень про фальсифікацію виборів, порушень прав людини та придушення мирних протестів.

Раніше заступник держсекретаря США Стивен Біган заявив, що він не бачить жодних натяків на військове втручання Росії в Білорусь. Біган також призвав офіційний Мінськ прийняти пропозицію ОБСЕ про посередницьке співтовариство.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запросив президента Білорусі Олександра Лукашенко до Москви, а міністерство закордонних справ двох країн в середу провело в Москві перемовини.

Як повідомляв УНН, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами голосування на виборах, за якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Лідер Білорусі заговорив про військову загрозу для країни та привів половину армії в бойову готовність. Він також заявив, що протести у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють. У центрі Мінська та в інших містах продовжуються сутички протестувальників з правоохоронцями та затримання учасників протестів. ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.