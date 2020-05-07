В США убили профессора Питтсбургского университета из Китая, который изучал COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. 36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю был убит 2 мая в своем доме в пригороде Питтсбурга. Человек по имени Хао Гу, который его застрелил, покончил жизнь самоубийством, сообщает CNN со ссылкой на полицию, передает УНН.
Представитель полиции рассказал, что оба мужчины знали друг друга, но пока нет доказательств, что Бинг Лю погиб из-за своей национальности — он был китайцем. В заявлении полиции, опубликованном в Facebook, говорится, что случившееся стало “результатом длительного спора по поводу интимного партнера”. Участники расследования уверены, что событие не связано с работой университета или эпидемией коронавируса.
В сообщении Питтсбургского университета о смерти профессора сказано, что Бинг Лю был выдающимся исследователем. В университете считают, что он был близок к тому, чтобы понять клеточные механизмы коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.