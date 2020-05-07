У США вбили професора Піттсбурзького університету з Китаю, який вивчав COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. 36-річний науковий співробітник Школи медицини Піттсбурзького університету Бінг Лю був убитий 2 травня у своєму будинку в передмісті Піттсбурга. Людина на ім’я Хао Гу, який його застрелив, покінчив життя самогубством, повідомляє CNN з посиланням на поліцію, передає УНН.
Представник поліції розповів, що обидва чоловіки знали один одного, але наразі немає доказів, що Бінг Лю загинув через свою національність — він був китайцем. У заяві поліції, опублікованому в Facebook, сказано, що те, що трапилося стало “результатом тривалої суперечки з приводу інтимного партнера”. Учасники розслідування впевнені, що подія не пов’язана з роботою університету або епідемією коронавируса.
У повідомленні Піттсбурзького університету про смерть професора сказано, що Бінг Лю був видатним дослідником. В університеті вважають, що він був близький до того, щоб зрозуміти клітинні механізми коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.