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В "Слуге народа" заявили, что отчет Kroll о Суркисах и ПриватБанке должны принять во внимание правоохранители

В "Слуге народа" заявили, что отчет Kroll о Суркисах и ПриватБанке должны принять во внимание правоохранители

Киев  •  УНН

 • 11305 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Отчет американских аудиторов Kroll о выводе из ПриватБанка 150 млн долларов должен стать предметом внимания и изучения украинских правоохранительных органов. Так считает народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, передает УНН.

Отметим, что Kroll "вычислила аферу" по выводу из Привата 150 млн долларов.

Об этом говорилось в одном из американских СМИ со ссылкой на скан-копии отчета международных аудиторов. Впоследствии правдивость опубликованных документов, со ссылкой на собственные источники, подтвердило издание KievPost.

В отчете Kroll, в частности, говорится о схеме вывода денег из ПриватБанка через 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня судятся в украинских судах с госбанком.

По убеждению Мазурашу, на данные американских аудиторов должны обратить внимание украинские правоохранители.

"Если речь идет о каком-то конкретном фактаже - понятном, а не тот, который строится на предположениях, - то не имеет значения, от кого эти доказательства - их нужно изучать. Когда речь идет о незаконных или преступных деяниях, то фамилии и принадлежность фигурантов таких деяний к тем или иным политическим силам не имеют значения - украинские правоохранители должны принять это во внимание", - уверен он.

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А вот игнорирование украинскими правоохранителями отчета Kroll свидетельствует о непрофессионализме или отсутствие политической воли, говорит Мазурашу (впервые сведения об отчете в украинских СМИ были опубликованы еще в конце июля, однако никаких заявлений со стороны НАБУ, ОГП или ГБР так и не последовало).

"Если доказательства четкие и понятные - то, наверное, для его изучения не хватает политической воли. Если это так, в таких случаях надо ставить вопрос о целесообразности пребывания тех или иных представителей правоохранительных органов на своих должностях", - считает нардеп.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что когда правоохранители и в дальнейшем будут игнорировать отчет Kroll, то вопрос о его рассмотрении будет вынесен на заседание комитетов ВРУ.

Как писал УНН, сегодня упомянутые выше 6 оффшоров семьи Суркисов пытаются взыскать с госбанка "Приват" 350 млн долларов. Эта сумма - процент по депозитам, который по неизвестным причинам составлял для компаний рекордные и несуществующие в банках 13%.

Позиция же "Привата" и НБУ заключается в том, что государство оффшорам Суркисов ничего не должно, так как их депозитов с 2016 не существует, ведь они подверглись процедуре bail-in. К Суркисам она была применена из-за связи с бывшими владельцами ПриватБанка.

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