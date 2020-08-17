В "Слуге народа" заявили, что отчет Kroll о Суркисах и ПриватБанке должны принять во внимание правоохранители

Отметим, что Kroll "вычислила аферу" по выводу из Привата 150 млн долларов.

Об этом говорилось в одном из американских СМИ со ссылкой на скан-копии отчета международных аудиторов. Впоследствии правдивость опубликованных документов, со ссылкой на собственные источники, подтвердило издание KievPost.

В отчете Kroll, в частности, говорится о схеме вывода денег из ПриватБанка через 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня судятся в украинских судах с госбанком.

По убеждению Мазурашу, на данные американских аудиторов должны обратить внимание украинские правоохранители.

"Если речь идет о каком-то конкретном фактаже - понятном, а не тот, который строится на предположениях, - то не имеет значения, от кого эти доказательства - их нужно изучать. Когда речь идет о незаконных или преступных деяниях, то фамилии и принадлежность фигурантов таких деяний к тем или иным политическим силам не имеют значения - украинские правоохранители должны принять это во внимание", - уверен он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПриватБанк обратился к НАБУ по делу оффшоров Суркиса и действий судьи Вовка

А вот игнорирование украинскими правоохранителями отчета Kroll свидетельствует о непрофессионализме или отсутствие политической воли, говорит Мазурашу (впервые сведения об отчете в украинских СМИ были опубликованы еще в конце июля, однако никаких заявлений со стороны НАБУ, ОГП или ГБР так и не последовало).

"Если доказательства четкие и понятные - то, наверное, для его изучения не хватает политической воли. Если это так, в таких случаях надо ставить вопрос о целесообразности пребывания тех или иных представителей правоохранительных органов на своих должностях", - считает нардеп.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что когда правоохранители и в дальнейшем будут игнорировать отчет Kroll, то вопрос о его рассмотрении будет вынесен на заседание комитетов ВРУ.

Как писал УНН, сегодня упомянутые выше 6 оффшоров семьи Суркисов пытаются взыскать с госбанка "Приват" 350 млн долларов. Эта сумма - процент по депозитам, который по неизвестным причинам составлял для компаний рекордные и несуществующие в банках 13%.

Позиция же "Привата" и НБУ заключается в том, что государство оффшорам Суркисов ничего не должно, так как их депозитов с 2016 не существует, ведь они подверглись процедуре bail-in. К Суркисам она была применена из-за связи с бывшими владельцами ПриватБанка.