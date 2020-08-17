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У "Слузі народу" заявили, що звіт Kroll про Суркісів та ПриватБанк мають взяти до уваги правоохоронці

У "Слузі народу" заявили, що звіт Kroll про Суркісів та ПриватБанк мають взяти до уваги правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Звіт американських аудиторів Kroll про виведення з ПриватБанку 150 млн доларів має стати предметом уваги та вивчення українських правоохоронних органів. Так вважає народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу, передає УНН.

Зазначимо, що Kroll "вирахувала аферу" з виведення з Привату 150 млн доларів.

Про це йшлося в одному з американських ЗМІ із посиланням на скан-копії звіту міжнародних аудиторів. Згодом правдивість опублікованих документів, із посиланням на власні джерела, підтвердило видання KievPost.

У звіті Kroll, зокрема, йдеться про схему виводу грошей з ПриватБанку через 6 офшорних компаній, афільованих з родиною Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що сьогодні позиваються в українських судах до держбанку.

На переконання Мазурашу, на дані американських аудиторів мають звернути увагу українські правоохоронці.

"Якщо йдеться про якийсь конкретний фактаж - зрозумілий, а не той, який будується на припущеннях, - то немає значення, від кого ці докази - їх потрібно вивчати. Коли мова йде про незаконні чи злочинні діяння, то прізвища і приналежність фігурантів таких діянь до тих чи інших політичних сил не мають значення - українські правоохоронці мають взяти це до уваги", - певен він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркіса і дій судді Вовка 

А ось ігнорування українськими правоохоронцями звіту Kroll свідчить про непрофесійність або відсутність політичної волі, каже Мазурашу (вперше відомості про звіт в українських ЗМІ були опубліковані ще наприкінці липня, проте жодних заяв збоку НАБУ, ОГП чи ДБР так і не послідувало).

"Якщо докази чіткі і зрозумілі – то, напевно, для його вивчення не вистачає політичної волі. Якщо це так, в таких випадках треба ставити питання щодо доцільності перебування тих чи інших представників правоохоронних органів на своїх посадах", - вважає нардеп.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" заявили, що коли правоохоронці й надалі ігноруватимуть звіт Kroll, то питання про його розгляд винесуть на засідання комітетів ВРУ

Як писав УНН, сьогодні згадані вище 6 офшорів родини Суркісів намагаються стягнути з держбанку "Приват" 350 млн доларів. Ця сума - відсоток за депозитами, який із невідомих причин становив для компаній рекордні та неіснуючі в банках 13%.

Позиція ж "Привату" та НБУ полягає у тому, що держава офшорам Суркісів нічого не винна, бо їх депозитів із 2016 року не існує, адже вони підпали під процедуру bail-in. До Суркісів вона була застосована через пов’язаність із колишніми власниками ПриватБанку.

Українські Національні Новини

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