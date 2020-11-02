В "Слуге народа" не исключают, что Зеленский вечером придет на заседание фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, 2 ноября, вечером состоится заседание парламентской фракции "Слуга народа", если Президент Украины Владимир Зеленский найдет время, то фракция будет рада с ним пообщаться. Об этом заявила на брифинге после Согласительного совета заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент УНН.
"Конечно, мы будем обсуждать различные варианты выхода из этого кризиса. Но я вижу, что все согласились, что действия КСУ нельзя рассматривать как нормальные. Они точно противоречат здравому смыслу и определенным ценностям, которые мы бы хотели видеть в цивилизованном государстве. Поэтому вечером мы обсудим, я не исключаю, конечно, фракция всегда рада пообщаться с господином Президентом, если он найдет на это возможность и время", - сказала Кравчук.
Как сообщал УНН ранее, парламентская фракция "Слуга народа" сегодня, 2 ноября, соберется на заседание, чтобы обсудить президентский законопроект об увольнении судей Конституционного Суда. Поддержка законопроекта есть, но нардеп Александр Качура, к примеру, видит другие варианты решения этого вопроса, которые не приведут к негативным последствиям.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.