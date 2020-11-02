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У “Слузі народу” не виключають, що Зеленський ввечері прийде на засідання фракції

У “Слузі народу” не виключають, що Зеленський ввечері прийде на засідання фракції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, 2 листопада, ввечері відбудеться засідання парламентської фракції “Слуга народу”, якщо Президент України Володимир Зеленський знайде час, то фракція буде рада з ним поспілкуватися. Про це заявила на брифінгу після Погоджувальної ради заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає кореспондент УНН.

“Звісно, ми будемо обговорювати різні варіанти виходу з цієї кризи. Але я бачу, що всі погодилися, що дії КСУ не можна розглядати як нормальні. Вони точно суперечать здоровому глузду і певним цінностям, які ми б хотіли бачити в цивілізованій державі. Тому ввечері ми обговоримо, я не виключаю, звичайно, фракція завжди рада поспілкуватися з паном Президентом, якщо він знайде на це можливість і час”, - сказала Кравчук.

Як повідомляв УНН раніше, парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні, 2 листопада, збереться на засідання, щоб обговорити президентський законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду. Підтримка законопроекту є, але нардеп Олександр Качура, до прикладу, бачить інші варіанти вирішення цього питання, які не призведуть до негативних наслідків.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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