У россиян большие потери на Лиманском направлении - «АТЕШ»
Киев • УНН
На Лиманском направлении у россиян значительные потери личного состава. Из-за массовых нарушений дисциплины создана «символическая 9 рота» для нарушителей, сообщает подпольное движение «АТЕШ».
На Лиманском направлении у россиян очень большие потери среди личного состава. К тому же нарушение дисциплины приобрело такой массовый характер, что для таких военных уже есть "своя символическая 9 рота". Об этом заявило подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Наш агент из военнослужащих 37-полка доложил информацию о текущей ситуации. Сообщил, что в подразделениях большие потери, включая так называемых "пятисотых". Комбат с позывным "Фидель" ставит задачи вроде "ходить на позиции, разведывать, что украинцы ели на завтрак, а что на обед"
Кроме того, в полку среди потерь уже есть своя символическая 9 рота, в которую переводят бойцов за нарушение воинской дисциплины.
Напомним,
В Британской разведке заявили, что россия потеряла более 610 тысяч военных в Украине. Также в рф снизились темпы призыва, что заставило увеличить бонусы за контракт, но это дорого стоит бюджета.