У россиян большие потери на Лиманском направлении - «АТЕШ»

На Лиманском направлении у россиян очень большие потери среди личного состава. К тому же нарушение дисциплины приобрело такой массовый характер, что для таких военных уже есть "своя символическая 9 рота". Об этом заявило подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Наш агент из военнослужащих 37-полка доложил информацию о текущей ситуации. Сообщил, что в подразделениях большие потери, включая так называемых "пятисотых". Комбат с позывным "Фидель" ставит задачи вроде "ходить на позиции, разведывать, что украинцы ели на завтрак, а что на обед" - пишет «АТЕШ».

Кроме того, в полку среди потерь уже есть своя символическая 9 рота, в которую переводят бойцов за нарушение воинской дисциплины.

Напомним,

В Британской разведке заявили, что россия потеряла более 610 тысяч военных в Украине. Также в рф снизились темпы призыва, что заставило увеличить бонусы за контракт, но это дорого стоит бюджета.