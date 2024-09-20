У росіян великі втрати на Лиманському напрямку - "АТЕШ"
Київ • УНН
На Лиманському напрямі у росіян значні втрати особового складу. Через масові порушення дисципліни створено "символічну 9 роту" для порушників, повідомляє підпільний рух "АТЕШ".
На Лиманському напрямі у росіян дуже великі втрати серед особового складу. До того ж порушення дисципліни набуло такого масового характеру, що для таких військових вже є "своя символічна 9 рота". Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Наш агент із військовослужбовців 37-полку доповів інформацію про поточну ситуацію. Повідомив, що у підрозділах великі втрати, включаючи так званих "п'ятисотих". Комбат із позивним "Фідель" ставить завдання на кшталт "ходити на позиції, розвідувати, що українці їли на сніданок, а що на обід"
Окрім того, у полку серед втрат вже є своя символічна 9 рота, в яку переводять бійців за порушення військової дисципліни.
Нагадаємо
У Британській розвідці заявили, що росія втратила понад 610 тисяч військових в Україні. Також у рф знизились темпи призову , що змусило збільшити бонуси за контракт, але це дорого коштує бюджету.