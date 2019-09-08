В России стартовал единый день голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В России начался единый день голосования. Ожидается, что сегодня пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 регионов выберут губернаторов. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, а в трех столицах регионов - глав муниципальных образований
Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
По данным на 9:00 утра (по киевскому времени - ред.), явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму - 23%.
Отметим, что первый единый день голосования прошел в России в 2006 году. Всего было проведено 20 таких дней: до 2012 года включительно они проходили дважды в год, с 2013 года - один раз в год.
Напомним, с июля в Москве проходили акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Протесты сопровождались столкновениями участиникив акций с правоохранителями и массовыми задержаниями.
10 августа состоялась крупнейшая акция протеста за 8 лет. На митинг собрались более 47 тыс. человек.
Также ранее сообщалось о 225 задержанных в Москве и 352 задержанных в других городах Российской Федерации.
31 августа в центре Москвы состоялось шествие против политических репрессий и в поддержку честных выборов. Она началась на Чистых прудах: активисты пришли к Пушкинской площади и двинулись обратно. По данным МВД РФ, в ней приняли участие 750 человек, однако на бульварах было около 3-4 тысяч участников. На проспекте Сахарова прошел фестиваль "Pro лето", численность посетителей которого мэрия Москвы оценила в 20 тысяч человек.