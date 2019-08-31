На неузгодженій акції в Москві затримали 4 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Москві 31 серпня пройшла неузгоджена з владою акція протесту, затримали 4 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на російський телеграм-канал "Незыгарь Brief".
Нагадаємо, у центрі Москви 31 серпня відбулася хода проти політичних репресій та на підтримку чесних виборів. Вона почалася на Чистих прудах: активісти дійшли до Пушкінської площі і рушили назад.
За даними МВС РФ, у ній взяли участь 750 осіб, проте, за даними видання, на бульварах було близько 3-4 тисячі учасників.
На проспекті Сахарова пройшов фестиваль "Pro літо", чисельність відвідувачів якого мерія Москви оцінила в 20 тисяч осіб. Після виступу Ольги Бузової звідти почали масово йти, відзначила російська редакція ВВС.