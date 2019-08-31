На несогласованной акции в Москве задержали 4 человек

Напомним, в центре Москвы 31 августа состоялось шествие против политических репрессий и в поддержку честных выборов. Она началась на Чистых прудах: активисты пришли к Пушкинской площади и двинулись обратно.

По данным МВД РФ, в ней приняли участие 750 человек, однако, по данным издания, на бульварах было около 3-4 тысяч участников.

На проспекте Сахарова прошел фестиваль "Pro лето", численность посетителей которого мэрия Москвы оценила в 20 000 человек. После выступления Ольги Бузовой оттуда начали массово уходить, отметила российская редакция ВВС.