На неузгодженій акції в Москві нікого не затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російській столиці Москві пройшла неузгоджена з владою акція протесту, але нікого не затримали. Про це повідомляє МБХ медиа, передає УНН.
У центрі Москви 31 серпня відбулая хода проти політичних репресій та на підтримку чесних виборів. Вона почалася на Чистих прудах: активісти дійшли до Пушкінської площі і рушили назад.
За даними МВС РФ, у ній взяли участь 750 осіб, проте, за даними видання, на бульварах було близько 3-4 тисячі учасників.
"Не дивлячись на велику кількість поліцейських і ОМОНу на акції, станом на 18:00 на бульварах нікого не затримали", - йдеться в повідомленні.
На проспекті Сахарова пройшов фестиваль "Pro літо", чисельність відвідувачів якого мерія Москви оцінила в 20 тисяч осіб. Після виступу Ольги Бузової звідти почали масово йти, відзначає російська редакція ВВС.