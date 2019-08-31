Поліція РФ блокувала московську площу з протестувальниками
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російській столиці Москві співробітники поліції повністю оточували Пушкінську площу, де зібралися учасники акції за чесні вибори, які йшли від Чистих прудів, передає УНН з посиланням на МБХ медиа.
Пушкінська площа повністю блокована, силовики не пускали пішоходів на проїжджу частину і тротуари по Тверській вулиці. Піти можна тільки в підземний перехід. Неподалік припарковані кілька автозаків.
Незареєстрований кандидат на вибори в Мосміськдуму Любов Соболь спустилася в метро і покинула площу.
При цьому згодом росгвардійці почали знімати оточення з Пушкінської площі, відзначає видання.
Також вказано, що перекрили Манежну площу.
Окрім того зазначається, що раніше сьогодні активісти вивісили банер на будівлі департаменту регіональної безпеки Москви, де приймаються рішення про погодження мітингів, запалили фаєри і розкидали листівки з вимогою дотримання прав громадян на мирні зібрання.
"Активістів Андріанова і Семенова відпустили з відділу поліції після складання протоколів за ч.5 ст. 20.2 КоАП про порушення порядку проведення акції і самовільному проникненні на об'єкт, що охороняється - ч.1 ст. 20.17 КоАП", - відзначили згодом у виданні.
Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, в Москві проходить хода проти політичних репресій, анонсована Любов'ю Соболь. Рух почався о 14:00 за місцевим часом від пам'ятника Грибоєдова - метро "Чистые пруды".
Московською владою акція не була узгоджена, однак поки поліція не арештовувала присутніх, нікого з учасників акції не затримали, пише видання.
Манежную площадь перекрыли. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/NkZ8yph4eW— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
У Государственной Думы. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/YFScbW6caa— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
Росгвардейцы снимают оцепление с Пушкинской площади. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/jH2qMCtvyX— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
На Пушкинской площади все еще остаются протестующие. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/XgYIdaMkGA— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019