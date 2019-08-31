Полиция РФ блокировала московскую площадь с протестующими
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В российской столице Москве сотрудники полиции полностью окружали Пушкинскую площадь, где собрались участники акции за честные выборы, которые шли от Чистых прудов, передает УНН со ссылкой на МБХ медиа.
Пушкинская площадь была полностью блокирована, силовики не пускали пешеходов на проезжую часть и тротуары по Тверской улице. Пойти можно было только в подземный переход. Неподалеку припаркованы несколько автозаков.
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь спустилась в метро и покинула площадь.
При этом позже росгвардейцы начали снимать окружение с Пушкинской площади, отмечает издание.
Также указано, что перекрыли Манежную площадь.
Кроме того отмечается, что ранее сегодня активисты вывесили баннер на здании департамента региональной безопасности Москвы, где принимаются решения о согласовании митингов, зажгли файеры и разбросали листовки с требованием соблюдения прав граждан на мирные собрания.
"Активистов Андрианова и Семенова отпустили из отдела полиции после составления протоколов по ч.5 ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции и самовольном проникновении на охраняемый объект - ч.1 ст. 20.17 КоАП", - отметили позже в издании.
Напомним, сегодня, 31 августа, в Москве проходит шествие против политических репрессий, анонсированное Любовью Соболь. Движение началось в 14:00 по местному времени от памятника Грибоедову - метро "Чистые пруды".
Московскими властями акция не была согласована, однако пока полиция не арестовывала присутствующих, никого из участников акции не задержали, пишет издание.
Манежную площадь перекрыли. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/NkZ8yph4eW- МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
В гос Думы. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/YFScbW6caa- МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
Росгвардейцы снимают оцепление с Пушкинской площади. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/jH2qMCtvyX- МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019
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