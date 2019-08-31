Полиция РФ блокировала московскую площадь с протестующими

Пушкинская площадь была полностью блокирована, силовики не пускали пешеходов на проезжую часть и тротуары по Тверской улице. Пойти можно было только в подземный переход. Неподалеку припаркованы несколько автозаков.

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь спустилась в метро и покинула площадь.

При этом позже росгвардейцы начали снимать окружение с Пушкинской площади, отмечает издание.

Также указано, что перекрыли Манежную площадь.

Кроме того отмечается, что ранее сегодня активисты вывесили баннер на здании департамента региональной безопасности Москвы, где принимаются решения о согласовании митингов, зажгли файеры и разбросали листовки с требованием соблюдения прав граждан на мирные собрания.

"Активистов Андрианова и Семенова отпустили из отдела полиции после составления протоколов по ч.5 ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции и самовольном проникновении на охраняемый объект - ч.1 ст. 20.17 КоАП", - отметили позже в издании.

Напомним, сегодня, 31 августа, в Москве проходит шествие против политических репрессий, анонсированное Любовью Соболь. Движение началось в 14:00 по местному времени от памятника Грибоедову - метро "Чистые пруды".

Московскими властями акция не была согласована, однако пока полиция не арестовывала присутствующих, никого из участников акции не задержали, пишет издание.

Манежную площадь перекрыли. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/NkZ8yph4eW

В гос Думы. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/YFScbW6caa

Росгвардейцы снимают оцепление с Пушкинской площади. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/jH2qMCtvyX

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMBKhMedia%2Fstatus%2F1167787004060479488&widget=Tweet