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У Москві стартує чергова акція проти політичних репресій

У Москві стартує чергова акція проти політичних репресій

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Москві стартує чергова акція за чесні вибори в Мосміськдуму і проти політичних репресій. Біля пам'ятника Грибоєдова на Чистих прудах у російській столиці вже зібралося близько 250 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на МБХ медиа.

"Станом на 14:00 - час, на який було призначено початок ходи - біля пам'ятника Грибоєдова, за підрахунками кореспондентів МБХ медіа, зібралося близько 250 осіб", - повідомило видання.

У Twitter журналістка Голубєва відзначила, що "на Сахарова кілька тисяч людей".

"Радио Свобода" повідомляє, що з ранку поліцейські почали вибірково оглядати людей біля станції метро "Чистые пруды". Туди підігнали автозаки і спецмашини з камерами. Також на Бульварному кільці невеликими групами виставлені машини комунальних служб.

У той же час "Дождь" зазначає, що раніше московська мерія заборонила чергову акцію протесту в центрі Москви, відхиливши всі заявлені майданчики і не запропонувавши інших, а городянам розіслали смс-запрошення на концерт з Тімою Білоруських і Ольгою Бузовою. Прокуратура попередила про незаконність запланованої ходи, СК РФ зробив те ж саме.

Станом на 14.00 - час, на яке було призначено початок ходи - біля пам'ятника Грибоєдова, за підрахунками кореспондентів «МБХ медіа», зібралося близько 250 чоловік pic.twitter.com/EwanMtXeDn

- МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 31, 2019

На Сахарова проапгреділі формат: тепер разом з Бузової можна повисіти на турніках, покататися на човні, пограти в футбол або відеоігри pic.twitter.com/PO1ZbaBMz2

- Голубєва (@greenlightoff) August 31, 2019

На Сахарова кілька тисяч чоловік, цікаво це на Бузову або на Тіму Білоруських pic.twitter.com/QrjAJZcUf3

- Голубєва (@greenlightoff) August 31, 2019

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