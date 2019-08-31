У Москві стартує чергова акція проти політичних репресій

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Москві стартує чергова акція за чесні вибори в Мосміськдуму і проти політичних репресій. Біля пам'ятника Грибоєдова на Чистих прудах у російській столиці вже зібралося близько 250 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на МБХ медиа.